Nächtliche Rauferei in der Stadt Salzburg

Ein paar provozierende Worte scheinen der Auslöser dafür gewesen zu sein, dass ein 14-jähriger rumänischer Staatsbürger am Freitag in der Nacht die Fäuste sprechen ließ: Er schlug zwei Personen aus einer Gruppe Österreicher mit der Faust ins Gesicht. Der Rumäne wollte daraufhin flüchten - ein 20-jähriger Bursche stellte sich ihm in den Weg. Daraufhin trat der Rumäne den Mann mit dem Fuß ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht.