Gibt es auch in Vorarlberg Meinungskauf-Methoden?

Wie viel Geld wird in Vorarlberg für Eigenwerbung der Regierungsmitglieder ausgegeben? Und: Könnten Meinungskauf-Methoden auch in Vorarlberg bestehen? All diese Fragen hat der SPÖ-Klubchef in einer Landtagsanfrage zusammengefasst. Von Landeshauptmann Markus Wallner fordert er zudem eine genaue Aufstellung, welche Summen die Mitglieder der Landesregierung seit 2017 für Inserate und Werbemaßnahmen ausgegeben haben - und ob diese den vorgesehenen Budgets entsprachen.