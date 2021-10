20-Jähriger bei Zusammenstoß mit Lkw getötet

In Wiese geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw in eine angrenzende Wiese geschleudert. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass der Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Der 54-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Kirchdorf eingeliefert.