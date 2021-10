Aufregung um Förderansuchen in St. Georgen/Gusen

Für viele kritische Stimmen hat die Ernennung von Andrea Wahl zur Geschäftsführerin des Unterstützungsvereins des Hauses der Erinnerung in St. Georgen an der Gusen gesorgt. Kassier des Vereins ist ihr Gatte, SP-Bürgermeister Erich Wahl. Wenig überraschend tauchte vor dessen Stichwahl am Sonntag das Thema wieder auf.