Ein fünfter Regierungssitz ist kein Naturgesetz

Der fünfte Sitz für die ÖVP ist kein Naturgesetz: Der Landeshauptmann „kann“ auf die Liste seiner Partei eingerechnet werden, heißt es in der Landesverfassung. Das heißt, eine Mehrheit jenseits der ÖVP könnte das am Exempel von ÖVP-LH Thomas Stelzer veranlassen, wobei aber die FPÖ (neben SPÖ und mindestens die Grünen) mitmachen müsste. So unrealistisch das derzeit ist – man weiß ja nicht, was auf Bundesebene alles noch hochkocht und wie sehr das auch Oberösterreich entflammen könnte.