Der Traum von England

Vermutlich ist der Name Luca Kronberger in Salzburg nicht vielen Fußballfans ein Begriff. Der 19-Jährige kickt bei der Admira etwas unter dem Radar. Dabei ist der in St. Johann geborene Offensivspieler einer der Shootingstars bei den Südstädtern, stand heuer in allen zehn Bundesligarunden auf dem Platz. Jetzt wurde sein Höhenflug aber durch einen Bänderriss im Knöchel unterbrochen. Passiert ist die Verletzung ohne Fremdeinwirkung beim Training mit dem U21-Nationalteam. „Ich bin beim Laufen leider ganz blöd umgeknickt, habe sofort gespürt, dass etwas nicht passt. Gott sei Dank ist es nicht ganz so schlimm, wie zunächst vermutet“, rechnet Kronberger mit einer Ausfallzeit von vier bis fünf Wochen.