Ehrentag für den besten Freund des Menschen

Walter Stütz ist durch die Polizei auf den Hund gekommen: Der 57-Jährige ist seit 17 Jahren Diensthundeführer. Davor hatte er nicht mal ein Wuffi. Sozusagen als „Newcomer“ lernte er das Leben mit einem Hund zu lieben. Gegenüber der „Krone“ betont Stütz: „Der Hund gibt einem so viel zurück“. Mittlerweile hat der langjährige Kriminalbeamte seinen vierten Diensthund, seine 17 Monate alte Sina - ein belgischer Schäferhund. Sie wird zurzeit als Brandspürhund ausgebildet, sagt Stütz stolz. Mit Sina will dann Stütz in ein paar Jahren dann auch in die Pension gehen, verrät er gegenüber der „Krone“.