6 Fragen zu Impfung, Tests und Infektionen

Ja. Das Land Salzburg arbeitet derzeit an einem System für gratis PCR-Heimtests. Ab November sollen sie verfügbar sein. Das Prinzip: Testkit abholen, zuhause gurgeln und bei einer Abgabestation in der Nähe abgeben. Nach 20 Stunden soll dann das Ergebnis vorliegen. Es wird in jeder Gemeinde in Salzburg eine Abgabestation für die Tests geben, in größeren Gemeinden auch mehrere.