Play-Off-Plätze sind noch hart umkämpft

Die Klubs aus Vorarlberg, Tirol und Salzburg kämpfen verbittert in den letzten Runden noch um die sechs Tickets für das Play-Off im Frühjahr. In der Regionalliga Mitte und Ost geht es ebenfalls immer mehr dem Ende der Herbstmeisterschaft zu. Außerdem waren Neusiedls Obmann Peter Eigl und Sport-Club-Trainer Robert Weinstabl bei Marco Cornelius in der Sendung der 3. Liga zu Gast.