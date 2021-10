Angeklagter (100): „War nicht in Sachsenhausen“

„Ich habe überhaupt nichts getan“, erklärte der Angeklagte am zweiten Prozesstag in Brandenburg. Zuvor hatte er auf Befragung des Vorsitzenden Richters Udo Lechtermann seine Kindheit und Jugend in Litauen und sein späteres Leben in Deutschland nach seiner Entlassung aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft geschildert.