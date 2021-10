Heißer Tanz - Neusiedl empfängt den Sportclub

Die Seestädter sind nämlich so stark wie seit Jahren nicht in die Saison gestartet, halten nach zehn Runden bei 19 Punkten, nur zwei hinter Leader Stripfing. „Es läuft bislang richtig gut“, so Neusiedl-Clubmanager Lukas Stranz, der aber betont, dass „wir uns jetzt nicht auf den Lorbeeren ausruhen.“ Aber auch die Dornbacher präsentierten sich bislang bärenstark und liegen in der Tabelle punktegleich vor den Burgenländern. Einer will sich auch in diesem Spiel wieder beweisen. bei den Schwarz-Weißen: Goalgetter Rene Kriwak. Der 1,98-Meter-Hüne trifft derzeit nach belieben und will auch Neusiedl/See erlegen. Mit neun Saisontreffern führt er sogar die Torschützenliste der 3. Liga an.



Trio bei Neusiedl angeschlagen

Beide Teams konnten sich ideal auf den Kracher einstellen, Neusiedl gewann bei Bruck zuletzt mit 3:1, der Sportclub schoss Mauerwerk gar mit 6:0 ab. Der Einsatz eines angeschlagenen Trios (Buljubasic, Breuer und Markic) entscheidet sich kurzfristig, ansonsten ist alles angerichtet. Stranz hofft auf viele Zuschauer: „Wir wollen den Fans etwas bieten und ein tolles Spiel machen, sodass wir alle ein Fußball-Fest feiern können.“ Neben der Historie birgt auch der Status quo der Tabelle jede Menge Brisanz. „Das ist ein absolutes Saison-Highlight für uns, das sich die Jungs erarbeitet haben.“