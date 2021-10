Spielerfrau sorgt für viel Unruhe bei Topklub PSG

Viel zu wenig aus der Sicht seiner Herzdame. Galante teilte daraufhin einen Beitrag eines Twitter-Users. In diesem stand: „Leandro Paredes spielt in der WM-Qualifikation 61,3 Pässe pro Spiel mit einer Trefferquote von 91,0 Prozent. Ist euch klar, wie beeindruckend das ist, weil er so gerne lange Pässe spielt? Pochettino ist ein Mörder, weil er diesen Kerl auf die Bank setzt.“