17 Tote in Russland durch gepanschten Alkohol

In Russland sind offenbar Tausende Flaschen mit gepanschten Alkohol in den Verkauf gelangt: 33 Opfer erlitten eine Alkoholvergiftung, 17 Menschen starben sogar daran. Die Fälle traten in der Region Orenburg, etwa 1200 Kilometer südöstlich von Moskau. Der zuständige Gouverneur, Denis Pasler, appellierte daher eindringlich an die Bevölkerung: „Verzichten Sie auf den Kauf von Alkohol.“