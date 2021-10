157 statt 80 km/h! Polizei zieht Raser aus Verkehr

Im Bereich Elisabeth-Vorstadt bemerkte die Polizei am Abend einen abgestellten PKW, bei dem jedoch das Abblendlicht eingeschalten war. Ein 39-Jähriger versuchte das Fahrzeug in Betrieb zu nehmen und wurde daraufhin von den Beamten kontrolliert. Ein Alkovortest ergab bei dem Ungar 2,24 Promille, einen normalen Test verweigerte er. Anschließend wurde der Mann aggressiv gegenüber den Polizisten weshalb er in weiterer Folge festgenommen wurde.