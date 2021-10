Gewinnen Sie eine Schifffahrt mit Gala-Menü!

Das Kristallschiff liegt ab Ende Oktober wieder in seinem Winterquartier in Linz vor Anker! Da funkelt und glitzert es am schwimmenden Kristallpalast, der – ausgestattet mit original Swarovski-Kristallen – eine Aura von Luxus und Glamour versprüht. Mit im Gepäck hat die Donauschifffahrt Wurm & Noé auch viele Themenfahrten und besondere Aktionen. Infos zu allen Angeboten findet man unter: www.donauschifffahrt.eu/linz.