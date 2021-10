Mit der „Krone“ gratis zum Kabarett

Sein Werk besteht mittlerweile aus 10 Programmen und in seinem ersten Best Of-Programm will Kabarettist Klaus Eckel nun beweisen: „Es war nicht alles schlecht“. Dabei möchte er die wichtigen Fragen des Lebens beantworten. Nämlich: Was, wenn negative Gedanken dick machen würden? Was wäre, wenn der Neandertaler vor der Keule das iPad erfunden hätte? Wenn man sich im Internet ein neues Gewissen kaufen könnte? Wenn die Idioten aller Länder ein eigenes Land gründen müssten? Und beim Pyramidenbau eine Gewerkschaft mitgesprochen hätte?