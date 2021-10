Was Elternsein Menschen mit Behinderung bedeutet

Behindertenhilfe und Jugendhilfe sind mehr denn je gefordert

„Ziel soll nunmehr sein, diesen Personen eine Elternschaft zu ermöglichen, eben mit dem Ziel, sowohl das Recht auf Familie und als auch das Wohl des Kindes bestmöglich zu schützen und zu wahren“, sagt Walerich Berger, Geschäftsführer von Jugend am Werk Steiermark. „Die Behindertenhilfe und die Jugendhilfe sind daher mehr denn je gefordert, den Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen ein geschütztes Aufwachsen eines Kindes bei Eltern mit Behinderungen möglich ist.“ Was es dabei zu beachten gilt, wurde bei der Fachtagung „Mein Leben - mit Kind. Elternsein mit Behinderung“ von Jugend am Werk erörtert, die am 30. September 2021 im Steiermarkhof stattfand.