Salzburgs Theater im Umwelt-Wahn

Bei Umwelt, Klima und Greta Thunberg spalten sich die Gemüter. Oft scheint es besser, diese emotionale Thematik nicht anzusprechen, jedoch will sich diese Büchse der Pandora nicht mehr schließen lassen. Zumindest laut dem Salzburger Theaterprojekt „Die Umweltkrise, meine Familie und ich“. Evelin Ferner, Autorin des Stücks, liegt dieses Thema sehr am Herzen. „Das Stück soll die Zuschauer nicht belehren, sondern humorvoll auf die Thematik hinweisen und das generationenübergreifend“, so Ferner. Alle Termine und Reservierungsmöglichkeiten sind auf der Homepage der Katholischen Frauenbewegung Salzburg zu finden.