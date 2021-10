Pkw scherte aus Staukolonne aus - Überschlag

Am Donnerstag gegen 14.20 Uhr fuhr eine 65- jährige Österreicherin mit ihrem Pkw im Gemeindegebiet von Prutz auf der B180 Richtung Nauders. Bei der Kolonne an einer Baustelle lenkte sie - ohne zu verzögern - an den stehenden Fahrzeugen vorbei auf die Gegenfahrbahn.