Kurz wackelt und pokert | Spießgesellen

Kurz wackelt und pokert. Die Korruptionsermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz und sein engstes Umfeld im Zusammenhang mit seiner Machtübernahme in der Volkspartei im Jahr 2017 erschüttern die türkis-grüne Regierung: Die Grünen zeigten am Donnerstag Muskeln und stellten die Handlungsfähigkeit des Kanzlers in Frage. Dieser allerdings will keineswegs weichen - und spielte im Poker um die Regierung den Ball an die Grünen zurück. Diese müssten entscheiden. So dreht sich derzeit fast alles um den Chef der Grünen. Vizekanzler Werner Kogler eilte am Nachmittag zum Bundespräsidenten und trifft sich heute mit Vertretern der Opposition. Denn gemeinsam mit den Grünen hätten SPÖ, FPÖ und Neos eine Mehrheit, um Kurz zum neuerlich aus dem Amt zu kippen. Ob es nach 2019 zum zweiten Mal zu so einer unheiligen Allianz zur Absetzung des Kanzlers kommt?