Salzburgs Jugend will kaum noch in die Lehre

Widersprüchliche Lage in Salzburgs Betrieben

Schlechte Stimmung am Arbeitsplatz und zu hohe Erwartungen lassen viele Interessierte länger die Schulbank drücken, obwohl sie lieber eine Lehre machen würden, sagen die Jungen bei einem Jobevent in Saalfelden zur „Krone“. Dieser Widerspruch stellt Salzburg vor ein Problem, das nicht so einfach behoben werden kann.