Neos wollen mehr Kanten zeigen

Neos ist immer da. Neos ist immer klar. Neos ist immer eins.“ Mit diesen drei Zielen hat sich Andrea Klambauer am Samstag mit 91,3 Prozent zur neuen Sprecherin der Landes-Neos wählen lassen. So weit, so unklar. Wo will die einzige Neos-Landesrätin in Österreich die Partei mit diesem Slogan hinführen?