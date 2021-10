Die kleine Botin liebt die Tierwelt

Der Welttierschutztag, der am 4. Oktober begangen wurde, ist nur einer von 365 Tagen im Jahr. Darum möchte ich gern auch hier etwas mehr Aufmerksamkeit schaffen für unsere vierbeinigen Freunde und die Fauna, die uns umgibt. Tierschutz beginnt daheim - bei den meisten von uns bereits am Frühstückstisch mit Ei und Milch. Auch wenn davon kein Tier zu Tode kommt, sind die Bedingungen für die Nutztiere viel zu oft unerträglich. Beim Kauf auf Bioqualität zu achten oder die Eier beim Hof in der Nähe zu holen ist (m)ein einfacher Beitrag.