Gewinnen Sie eine exklusive Reise nach Brüssel!

Mit der Schulklasse nach Brüssel

In Kooperation mit dem für zuständigen Landesrat Martin Eichtinger und den ÖBB schicken wir am 30. November 20 Schüler und Begleitlehrer mit dem ÖBB-Nightjet auf eine Reise nach Brüssel. Nach einem Tag mit vollem Programm geht es am 1. Dezember wieder retour. Geschlafen wird in Liegewagenabteilen zu je vier Personen.