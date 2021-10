Wiens Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr liegt die Ausbildung junger Menschen besonders am Herzen. In „Nachgefragt“ mit Moderatorin Raphaela Scharf spricht der NEOS-Politiker über die mögliche Behebung des Personalmangels, die Attraktivierung des pädagogischen Jobs und die Impfpflicht für neues Personal. Insgesamt richtet sich sein Appell aber auch an den Bund, der handeln muss. „Wir brauchen mehr Investitionen für die Ausbildung“, so Wiederkehr.