„Anlandungen in Italien“: Tiroler Polizei besorgt

Obwohl bereits seit Monaten vor einem Anstieg der illegalen Migration am Brenner - der Grenze zwischen Tirol und Italien bzw. Südtirol - gewarnt wird, scheint dies noch nicht eingetreten zu sein. Der Migrationsdruck halte sich am Brenner „noch in Grenzen“, berichtete Tirols Landespolizeidirektor Edelbert Kohler am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sagte, dass der Fokus österreichweit derzeit an der Ostgrenze zu Ungarn liege.vKohler äußerte sich allerdings besorgt, nachdem sich die „Anlandungen in Italien vervielfacht haben“.