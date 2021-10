Walkner kann den nächsten WM-Titel einfahren

Aktuell führt der Kuchler und ehemalige Rallye-Dakar-Champion stolze 20 Punkte vorm Brasilianer Gregorio Caselani Azevedo. Glückt wie schon in Russland bei der Seidenstraßen-Rallye ein Erfolg, ist der zweite Gesamtsieg dem Salzburger vor der letzten Etappe in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten im November bzw. im Dezember in Saudi-Arabien nicht mehr zu nehmen.