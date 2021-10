Eisbullen sind vorm VSV-Match im Hoffnungsmodus

Heikel wird’s für die McIlvane-Crew dafür an anderer Stelle: Tom Raffl (Montagabend) und Dominique Heinrich (Dienstag) haben positive Corona-Schnelltests abgeliefert. Gestern kamen die PCR-Resultate retour – und bestätigten den Verdacht. Womit die Stammspieler zumindest für weitere sieben bzw. acht Tage in Heimquarantäne festsitzen. Rechnet man die Zeit dazu, die die Routiniers danach brauchen werden, um wieder voll in Fahrt zu kommen, steht das Duo wohl gesamt zwei Wochen nicht zur Spiel-Verfügung.