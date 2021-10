Mann nach Einbruch in Tiroler Hotel ausgeforscht

34-Jähriger wird ausgeliefert

In dem aufgebrochenen Tresor fanden die Einbrecher einen Schlüssel, der zu einem Standtresor im Büro des Hotels passte. Aus beiden Tresoren wurde Bargeld entwendet. Der 34-Jährige sitzt bereits in Italien in Haft und soll ausgeliefert werden, hieß es. Zu dem Flüchtigen will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben machen.