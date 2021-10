Ladendieb geht Supermarkt-Mitarbeiter an Gurgel

Beherzter Einsatz eines jungen Supermarkt-Mitarbeiters am Dienstagabend im Brennpunkt-Viertel Sechshauser Straße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Das Personal beobachtet zwei Männer, die Lebensmittel in ihre Rucksäcke stopfen. Als sie zur Rede gestellt werden, wollen die beiden flüchten. Es kommt zu einer brutalen Rauferei.