Transfer zum Flughafen blieb unentschuldigt fern

„Wir hatten ein Taxi für sieben Personen plus Gepäck bestellt“, so Andrea M. Die Abholung sollte am 3. Juli um 6.15 Uhr stattfinden. Ein paar Tage zuvor wurde der Termin noch bestätigt. Taxi gekommen ist dann aber keines. „Es hat weder jemand angerufen noch war jemand erreichbar.“ Um den Flug nicht zu verpassen, fuhren die Familien selbst zum Flughafen. Das Parken kostete 210 €. Um 140 € mehr, als das Taxi gekostet hätte. Eine Beschwerde der Leser blieb ohne jede Reaktion.