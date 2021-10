„9 Plätze - 9 Schätze“: Finalisten stehen fest

Der Reichweitenrekord aus dem Vorjahr unterstreiche „einerseits den großen Erfolg des Sendungskonzepts, andererseits die nicht absehbare Menge wunderbarer Plätze in Österreich, die auf ihre Entdeckung warten und denen der ORF die bestmögliche Plattform bietet“, meinte Wrabetz. Das ORF-Publikum erhielt in den vergangenen Tagen die Möglichkeit, aus 27 Kandidaten die neun Finalisten zu wählen. Ihre Wahl fiel heuer auf die Willersdorfer Schlucht im Burgenland, den Blumenberg Mussen in Kärnten, die Sitzendorfer Kellergasse in Niederösterreich, den Gimbach im Weißenbachtal in Oberösterreich, die Krimmler Wasserfälle in Salzburg, das Handwerkerdörfl in Pichla in der Steiermark, das Gschnitztal in Tirol, den Wiegensee in Vorarlberg und die Blumengärten Hirschstetten in Wien.