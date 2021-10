Thermomix Rockstars Steingutformen zu gewinnen!

Die Thermomix®-Steingut-Formen punkten mit besonderen Produkteigenschaften: hochwertiges Steingut, das einfach in der Handhabung ist und darüber hinaus leicht zu reinigen. Beim Kochen und Backen verteilt sich die Hitze in den feinporig gearbeiteten Formen - der hochwertige Stein kann die Feuchtigkeit des Garguts aufnehmen und gleichmäßig wieder abgeben: Das Ergebnis ist so perfekt wie aus dem Steinofen.