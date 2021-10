„Hinterland“: Ruzowitzkys Zwischenkriegsthriller

Auftakt zu ganzer Serien an Ritualmorden

So geschieht alsbald ein Mord an Pergs einstigem Kameraden Krainer (Timo Wagner), wodurch der Kriegsheimkehrer kurzzeitig sogar zum Verdächtigen mutiert. So erwachen in dem am Boden liegenden Mann die alten Ermittlerinstinkte. Schnell wird klar, dass der Mord an Krainer nur der Auftakt zu einer ganzen Serie an Ritualmorden ist, die auf mysteriöse Weise miteinander und mit der Vergangenheit Pergs zusammenhängen.