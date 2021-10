Abgestürzte Hündin nach fast drei Tagen geborgen

Nach fast drei Tagen ist eine verletzte Hündin am Untersberg im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Bayern am Montag geborgen worden. Ehrenamtliche Bergretter aus Grödig (Flachgau) und Marktschellenberg entdeckten das vermisste Tier beim sogenannten Drachenloch. „Pupi“ war am Samstag mit ihren deutschen Besitzern von der Toni-Lenz-Hütte abgestiegen, in unwegsames Gelände geraten und dürfte mehr als 100 Meter abgestürzt sein.