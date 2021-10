Shopping-TV-Queen Diana Schell nackt im „Playboy“

Die frühere ARD- und heutige HSE-Moderatorin Diana Schell will mit ihrem Nackt-Auftritt in der November-Ausgabe des „Playboy“ vor allem Frauen erreichen und an deren Selbstbild appellieren. „Ich mache das für alle Frauen, die denken: Ich traue mich nicht. Ich schwimme lieber mit der Masse und möchte nicht auffallen“, sagte die 51-Jährige zu ihrer Titel-Fotostrecke.