Polizist eilte Verletztem nach Unfall zur Hilfe

Ein Autofahrer lenkte seinen Pkw am Dienstag gegen 19.20 Uhr in Alberndorf auf der Gemeindestraße Steinbach in Fahrtrichtung Gusental. Der Pkw-Lenker, ein 51-Jähriger aus Linz, kam vermutlich aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. In weiterer Folge wurde der Pkw auf die Fahrbahn geschleudert, überschlug sich und kam in der angrenzenden Wiese zu stehen.