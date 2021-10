Streit eskaliert: Mit Messer bedroht

Eine Auseinandersetzung ist am Dienstag am Salzburger Hauptbahnhof ordentlich eskaliert. So bedrohte ein 44-jähriger Rumäne einen 49-jährigen Österreicher mit einem Messer. Beherzte ÖBB-Mitarbeiter hielten den Beschuldigten daraufhin fest, bis die Polizei eintraf. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt überstellt. Es wurde niemand verletzt.