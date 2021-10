Dem Lieblingsverein jetzt noch die Stimme geben!

Der „Krone“-Herzensmensch-Award wird in drei Kategorien vergeben. In den Bereichen „Einzelperson“ und „vereinsfreundlichste Gemeinde“ stehen die Gewinner bereits fest – die Namen und Kommunen werden bei der großen Feier am 13. November im Regierungsviertel in St. Pölten bekannt gegeben. Die Suche nach dem beliebtesten Verein läuft derzeit noch und geht jetzt in die Endphase. Gewählt kann zwischen sozialen Initiativen ebenso werden wie Öko-Aktivitäten. Mehr über die zehn Top-Vereine gibt es hier.