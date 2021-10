„Hinti“ siegte - Hütter und Walder feierten mit

Hinteregger gegen Bayern - immer Action

Hinteregger mit Frankfurt gegen die Bayern - da ist meistens Action garantiert, wie die „Krone“ am heutigen Dienstag auflistet: Am 2. November 2019 traf er beim Heim-5:1 per Kopf. Legendär „Hintis“ Auftritt am 23. Mai 2020, als er beim 2:5 in München nebst einem Eigentor auchzwei Treffer verbuchte. „Danach ließ mich Bayern-Trainer Hansi Flick in jedem Match bei den Standard-Situationen von Thomas Müller manndecken“, schildert der 29-Jährige in seinem Buch „Innensicht“.