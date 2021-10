„Ich sehe Salzburg nicht besser als im Vorjahr“

Beim Blick auf die Tabelle und beim Lesen zwischen den Zeilen wird schnell klar: Salzburgs große Liga-Konkurrenten der jüngsten Jahre haben den Titelkampf mehr oder weniger aufgegeben. Die Bullen haben eine Runde vor der Grunddurchgangs-Halbzeit sowohl gegen Sturm, Rapid wie am Sonntag den LASK klar gewonnen, jeweils mit zwei Toren Unterschied. Zudem führen die Bullen nach nur zehn Runden mit dem Fabelvorsprung von eben so vielen Punkten auf den ersten Verfolger Sturm. „Ich traue Salzburg zu, dass sie alle 32 Saisonspiele gewinnen“, erklärte LASK-Stürmer Marko Raguz nach dem 0:2 in Wals-Siezenheim.