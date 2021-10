Winter-Regeln sorgen für Skepsis

Die Vorhersage klingt zumindest vielversprechend: Einen „Genusswinter“ samt „Kaiserschmarrngarantie“ soll Salzburg heuer erleben, so die frohe Werbebotschaft der Salzburger Land Tourismus GmbH am Montag. Geht es nach Geschäftsführer Leo Bauernberger, so sollen in der kommenden Wintersaison gut 80 Prozent der Nächtigungen möglich sein, die noch in den Vorkrisenjahren erzielt wurden.