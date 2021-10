Stadt Wien verteilt kostenlose Binden und Tampons

Bis Ende Jänner 2022 werden rund 80.000 Tampons und 32.000 Binden in den Roten Boxen für Frauen und Mädchen in der Brigittenau zur Verfügung stehen. Die Artikel wurden vom Drogeriefachhandel Bipa gesponsert, um in einer ersten Phase das Pilotprojekt der Stadt Wien zu unterstützen.