Marquez-Sieg in Austin ++ DTM: Zweiter Auer-Erfolg

In ihrem wöchentlichen Motorsport-Magazin „Boxenstopp“ sind Sie immer auf der Überholspur! In dieser Ausgabe gibt es alles zum siebten Austin-Sieg von Marc Marquez, wir schätzen die aktuelle Verfassung von Lucas Auer (nach seinem Sieg in Hockenheim) in der DTM ein und in der Rallye-WM strauchelt der große Favorit Sebastien Ogier. Durch die Sendung führen Sie Moderator Martin Grasl und Experte Stefan Burgstaller, der eine Daniel Ricciardo-Anekdote vor dem Formel 1-Grand Prix von Istanbul auspackt!