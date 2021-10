Nennen Sie uns Ihre Forderungen an die Politik!

Gemeinsam mit Ihnen, liebe Leser, will die „Krone“ unsere Heimat Österreich für alle nachhaltiger gestalten. Im Finale unserer Serie „Die Zukunft gestalten wir“ möchten wir von Ihnen wissen was Ihre Wünsche und Appelle an die Politik rund um Themen wie Nachhaltigkeit und Regionalität sind. Ihre Forderungen werden dann Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, persönlich vorgelegt.