Sat.1 zeigt Musikabend mit Helene Fischer

Helene Fischer singt und Stefan Raab ist musikalischer Leiter: Der Privatsender Sat.1 zeigt am 12. November ein ungewöhnliches Konzert mit dem 37-jährigen Schlagerstar. Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 kündigte am Montag an: „In der Show ,Helene Fischer - Ein Abend im Rausch‘ verzaubert Europas erfolgreichster Popstar in der intimen Atmosphäre eines Theaters die Menschen vor dem TV mit ihrer Musik.“