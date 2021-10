Markus Brier gewinnt erstes Turnier bei Legends

Der 53-Jährige setzte sich beim European Seniors Masters in Solihull in England auf einem Par72-Kurs nach drei Runden trotz einer 75 am Schlusstag mit fünf unter Par zwei Schläge vor dem Argentinier Rafael Gomez durch. Brier kassierte dafür ein Preisgeld von 50.000 Euro, hat nun neben Siegen auf der Challenge und European Tour nun eben auch auf der Legends Tour gewonnen.