Bulls feilen an der Konstanz

Auf die Leistung gegen die Ungarn sollten die Bulls in den kommenden Spielen aufbauen. Bereits morgen (20.20) geht‘s in der Champions League, in der die Salzburger bisher alle Partien gewonnen haben und schon fix in der K. o.-Phase stehen, daheim gegen Bozen weiter. Am Freitag gastiert dann Villach im Volksgarten.