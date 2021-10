2-jähriges Kind löste Küchenbrand aus

Als die Eltern am Sonntagabend in Seekirchen beim Abendessen im Garten saßen, machte sich ihr 2-jähriger Sohn unbemerkt in die Küche auf und drehte alle vier Herdplatten auf. Ein auf einer Herdplatte abgestellter Karton fing daraufhin Feuer. Durch das Feuer und die Rauchentwicklung wurden Küche sowie die Speisekammer stark beschädigt.