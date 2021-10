Swans Gmunden holen sich den Basketball-Supercup

Die Swans Gmunden haben am Sonntag zum achten Mal den Basketball-Supercup gewonnen! Der Meister aus Oberösterreich besiegte Cupsieger Oberwart Gunners mit 82:61 (47:36). Bei der Rückkehr der Fans in die Halle erlebten etwa 1000 Personen am Traunsee den traditionellen Saisonauftakt. Die Meisterschaft in der Basketball-Superliga (BSL) beginnt am kommenden Wochenende.